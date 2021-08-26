Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüş mesafesinde tek bir binanın olmadığı eve, yol olmadığı için ancak yürüyerek ulaşılabiliyor. Keswick’e 15 kilometre mesafede, elektrik, telefon ve interneti bulunmayan ev, her şeye rağmen 1,5 milyon sterlinden (17 milyon TL) satışa çıkarıldı.

Evin enerjisi güneş panellerinden gelirken, su kuyudan, ısınma ihtiyacı da odun sobalarından karşılanıyor.

1829’da inşa edilen ev, avcılar için atış kabini, yürüyüşçüler için de sığınak olarak kullanılıyordu.

Emlakçı Andrew Wright, “bir emsali olmayan” ve “ilham verici” ifadeleriyle tanımladığı mülke yoğun ilgi olacağını düşünüyor.

SESSİZLİK VE MAHREMİYET ARAYANLAR İÇİN İDEAL

Wright, “Burayı satın alanlar hiçbir yerden görünmez. İnsanlardan uzak, sakin bir hayat yaşamak isteyenler için bu ev muazzam bir fırsat” dedi.

Öte yandan, evi satın alanlar, yerleşmek için 2027’ye kadar beklemek zorunda. Zira ev, gençlik yurdu olarak kiralanmış durumda. Kontrat 2027’de bitiyor.

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