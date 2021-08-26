Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız halkının bir kısmının asi karşıtlığı yaparak yeni tip koronavirüs aşısına güven duymamasına tepki gösteren Fransa Sağlık Bakanı Veran, salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayanların olduğunu ifade etti.

FRANSA'DA 48 MİLYON KİŞİ AŞI YAPTIRDI

Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük vaka sayılarındaki artış açısından salgının durumunun daha kötü olabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Ülkede salgının son günlerde kırıldığını ifade eden Veran, şimdiye kadar 48 milyon kişiye iki doz aşı uygulandığını, bu sayının gelecek ayın ilk haftasında 50 milyona ulaşacağını kaydetti.

Veran, sağlık çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle aşılananların sayısının ciddi şekilde arttığını aktardı.

"AŞI SAYESİNDE DAHA KÖTÜSÜNDEN KURTULDUK"

"Aşı sayesinde (salgında) daha kötüsünden kurtulduk. Fransız halkının yoğun şekilde aşılanması bizi kolektif olarak korudu." ifadesini kullanan Veran, 65 yaş üstü kişilerin ve riskli grupta yer alanların üçüncü doz aşı için 30 Ağustos'tan itibaren randevu alabileceği bilgisini paylaştı.

Veran, üçüncü dozun herkese uygulanması gerektiği hususunda bir gündemlerinin olmadığını vurguladı.

Fransız halkının bir kısmının Kovid-19 aşısına güven duymamasına ilişkin Veran, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor. Hastaneler aşı vurulmayan kişilerle dolu. Ölümler aşılı olmayanlardan oluşuyor." diye konuştu.

Fransa'da korona vakalarında artış Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da aşı karşıtı protesto Fransa'da Covid-19 aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.