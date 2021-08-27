Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Yeni düzenlemeyle, Yemen yakınlarındaki Asir, Necran, Bahah ve Jizan şehirlerinde çalışan binlerce kişi işini kaybedecek. Savaş ve kuşatmalardan bitkin düşen Yemenli aileler, Suudi Arabistan'da çalışan yakınlarının gönderdiği paralarla hayatlarını sürdürürken, Riyad yönetiminin kararından 800 bin Yemenli işçinin etkileneceği, dolaylı olarak da beş milyon Yemenliyi yoksulluğa sürükleyeceği tahmin ediliyor.

Aden'deki Hadi hükûmetinin İnsan Hakları Bakanlığının dış ilişkilerden sorumlu yetkilisi Muhammed en-Nuvayra “Yemenlileri sınır dışı etme kararı henüz resmî değil” derken işverenler, dört ayı geçmeyen bir süre içinde bu kişilerin iş sözleşmelerini iptal etme ve sınır dışı etme emri olduğunu öne sürüyor. Sana merkezli Yemen Haber Ajansından (Saba) gazeteci İman Abdullah, bu kararın Suudi Arabistan'ın 800.000 Yemenli ve diğer Arap işçiyi sınır dışı ettiği 1990-1991 krizinden daha az etkili olmayacağını söyledi. Abdullah "Hadi hükûmetinin temsil ettiği Yemen devleti, bu meseleyi çözmek için Suudi hükûmetiyle iletişim kurmalı" dedi. Hadi hükûmetinde Gurbetçi İşleri Bakanlığı yetkilisi Waheeb Al-Qadi de, kararının Yemen-Suud sınırındaki fiilî yetkililerin veya Husilerin askerî operasyonları sebebiyle verildiğine inanıyor.

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