Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok, yeni kararıyla kullanıcılarını ikiye böldü.

Birbirinden ilginç videoların yer aldığı TikTok uygulamasında viral olan videolar bazı kullanıcıların sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlayınca, sosyal medya platformu harekete geçti. Özellikle son zamanlarda süt kasalarını üst üste ve art arda dizerek üzerine tırmanan insanların videoları sosyal medyada oldukça popüler hale gelmişti.

Plastik kasaların üzerine tırmananlar arasında çok sayıda yaralanan da oldu.

Kasaların bir piramit gibi diziminin ardından üzerinde yürümeye çalışanlar genellikle düşerek yaralanıyorlar. Bu düşüşler esnasında ayaklarını, bacaklarını, kollarını kıranlar oldu. Fakat daha da kötüsü bu düşüşlerin boynu kırma ihtimali de olunca TikTok kullanıcılarını uyardı.

Bir TikTok temsilcisi Dailymail'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içerikler yasaklanır ve bu tür içeriklerde caydırıcı olmak için videolar kaldırılır. Aramaları ise 'Topluluk kurallarımıza' yönlendiririz. Hem çevrimiçi hem de herkesin davranışlarında dikkatli olmalarını istiyoruz ve buna teşvik ediyoruz.''

Öte yandan tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 pandemisi nedeniyle hastaneler dolup taşmışken bir de TikTok videoları çekerken yaralananlar veya sakatlananlarla hastanalerde kalabalık oluşmaması için insanların iki dez düşünmesi istendi.

Konuya ilişkin Baltimore şehri sağlık departmanı da bir sosyal medya paylaşımında bulundu:

"Ülke çapında COVID-19 hastane yatışları artarken, lütfen #milkcratechallenge girişiminde bulunmadan önce sizin için uygun bir yatağı olup olmadığını öğrenmek için yerel hastanenize danışın."