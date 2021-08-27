Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babasının ölümünden 15 sene sonra depoda vazoyu gören oğlu, “ne kazansam kârdır” diyerek eşyayı müzayedede satışa koydu.

Vazonun 1735-1796 arasında hüküm süren King hanedanından kalma tarihi bir eser olduğu anlaşılınca, 15.000 sterlinden satışa konulan vazo 550.000 sterline (6.300.000 TL) alıcı buldu. 70 yaşındaki sahibi, 40 sene sonra gelen servetle büyük sevinç yaşadı.

Hannam's Auctioneers müzayedeevinden Harry Hannam, "Vazonun 1899-1901’deki isyan sırasında İmparatorluk Sarayı’ndan yağmalandığı hemen hemen kesin. Sahibi böylesine yüksek bir rakama satılacağını hiç beklemiyordu. Ölünceye kadar maddi sıkıntı çekmeyecek" dedi.