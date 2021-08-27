Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silah, deniz seviyesinden 1.500 metre yukarda uçan insansız hava aracını vurdu ve aracın düşmesine yol açtı.

Daha uzun menzilde etkili olması için dar bantta mikrodalga ışın gönderen silah, drone'un uçuş kontrol sistemini bozdu.

CETC mühendisi Wen Yunpeng, Elektronik Enformasyon Savaş Teknolojisi gazetesine yaptığı açıklamada, aracın hemen düşmediğini, önce kontrol komutasında hata uyarısı verdiğini, akabinde de yere çakıldığını bildirdi.

Gazete testin yapıldığı yerle tarih konusunda bilgi vermedi. Çin, drone’lara karşı elektromanyetik silah geliştirilmesinde ABD ile yarışıyor.