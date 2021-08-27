Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke başkent Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye operasyonları başlatmıştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, son İtalyan uçağının Kabil’den ayrıldığını belirterek, tahliye operasyonlarının tamamlandığını aktardı.

Son İtalyan uçağında Afgan sivillerin, İtalyan diplomatların ve askeri yetkililerin bulunduğu belirtilirken, bugüne kadar 4 bin 900 Afgan İtalya'ya tahliye edildi.

Afganistan’dan son 24 saatte 19 bin kişi tahliye edildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'da tahliye operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihine kadar insanları tahliye etmeye devam edeceklerini belirterek, son 24 saatte 19 bin kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini duyurdu.

Afganistan’da İtalyan uçağına ateş açıldı Afganistan’ın başkenti Kabil’de İtalya’ya ait bir askeri tahliye uçağına kalkış sırasında ateş açıldığı belirtildi.