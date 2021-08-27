Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen patlamalar sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, ‘Bunun bedelini ödeteceğiz’ ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün sadece 1 intihar saldırısı olduğunu, ilk haberlerin aksine ikinci bir patlama olduğuna inanmadıklarını açıkladı. Kabil'deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal." dedi.

ABD, 50 BİN AFGANI ÜLKEYE ALACAK

Ülkeye göçmen vizesi olan 50 bin Afgan alacaklarını duyuran Kirby, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Savunma Bakanlığı şunun açıklamasını yapabilir; Deniz Piyadeleri üssüne, Virgina'daki üssüne ve Yeni Meksika'daki üslere yetki verdik. Amerikan misyonuna destek vermeleri için.Afgan göçmenleri ülkeden çıkarmak, aileleri ve diğer riskli sivilleri ülkeden çıkarmak için. Bu tesislere müşterek hareket üssü de dahil oluyor.Pentagon, burada Amerika içerisindeki operasyonlar konusunda Dışişleri'ne yardımını sürdürecek. 50 bin göçmen vizesine sahip Afgan göçmeni alabileceğiz. Aileleri ve diğer risk altındaki bireyleri ağırlayabileceğiz. Kuzey Kuvvetler komutanlığı da bu konudaki koordinasyonu devralacak İçişleri'yle birlikte."

31 AĞUSTOS VURGUSU

Pentagon tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden gibi tahliye sürecinin 31 Ağustos’ta tamamlanacağı belirtildi. Pentagon ayrıca Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan hapishanelerinden “binlerce” terör örgütü DEAŞ üyesini serbest bıraktığını açıkladı.

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: "Taliban'a geçecek" Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra havalimanının kontrolü Taliban'a geçeceğini açıkladı.

Pentagon: ABD savaş uçakları Kabil semalarında görevde ABD Savunma Bakanlığı, ABD’nin 14 Ağustos’tan bu yana 7 bin sivili Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliye ettiğini aktarırken, ABD savaş uçaklarının Kabil semalarında görevde olduğunu bildirdi.

Pentagon'dan tahliye açıklaması! '31 Ağustos'ta değişiklik yok' Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamalar sonucunda Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Pentagon yaptığı açıklamada tahliye sürecine ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını belirtti.

Afganistan’da İtalyan uçağına ateş açıldı Afganistan’ın başkenti Kabil’de İtalya’ya ait bir askeri tahliye uçağına kalkış sırasında ateş açıldığı belirtildi.