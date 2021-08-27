Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 savaş uçağının Perm bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Su-24, tamir edilmek üzere bakım merkezine yaptığı uçuş esnasında Perm kentinden 95 kilometre uzaklıkta kaza yaptı. Gelen bilgiye göre, pilotlar, fırlatma sistemiyle canını kurtardı." ifadesine yer verildi.

17 AĞUSTOS'TA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Rusya'nın Moskova bölgesinde "İl-112V" tipi askeri nakliye uçağı, 17 Ağustos'ta eğitim uçuşu sırasında düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

18 Ağustos'ta da Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü Rusya'nın Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da helikopter göle düştü: 8 ölü Rusya'nın Kamçatka yarımadasında 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopterin göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.