Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak basınının ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Basra vilayetine bağlı ve Kuveyt sınırında yer alan Savfan kentindeki Cirişan Sınır Kapısı yakınlarında yer alan ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda atılan 3 roketten 2'sinin ABD askeri üssünün yakınına, 1 roketin ise Kuveyt topraklarına düştüğü aktarıldı. Saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Irak Başbakanı: ABD askerinin yarısı ülkemizden çekilecek Irak Başbakanı Mustafa el-Kâzımi, ülkedeki ABD askerlerinin yarısının gelecek günlerde Irak'tan çekileceğini belirtti.

Beyaz Saray Suriye'deki hava saldırılarını "ABD askeri personelinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısını "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.