Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı. Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

13 ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

Kabil'deki DEAŞ saldırısı: 90 ölü, 150 yaralı Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında art arda bombalı saldırılar düzenlendi. ABD’li yetkililer saldırılarda ölenlerin sayısı 13'ü ABD askeri olmak üzere 110'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlenirken Milli Savunma Bakanlığı patlamaların ardından yaptığı açıklamada "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" ifadelerine yer verildi.