Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal devleti İsrail'in savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisine saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmazken, İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak Hamas'a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını" duyurdu.

AKŞAM SAATLERİNDE 11 KİŞİYİ YARALAMIŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı kınayan Filistinlilere, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapattı İşgalci İsrail'in ablukasında bulunan Gazze'nin dünyay açılan tek sınır kapısı haline gelen Refah Sınır Kapısı, Mısır tarafından kapatıldı.