Vahşi Batı’nın meşhur kanun kaçakçılarından Billy the Kid’i öldürmekte kullanılan tabanca, ABD’nin Los Angeles şehrinde Bonhams müzayede evindeki açık artırmada rekor fiyattan alıcı buldu.



DÜNYADA BİR ATEŞLİ SİLAHA VERİLEN EN YÜKSEK FİYAT

6 milyon dolara satılan tabanca, şimdiye kadar dünyada bir ateşli silaha verilen en yüksek fiyattan gitti. Beklentinin iki katı fiyata satılan tabancanın alıcısı açıklanmadı. Gerçek ismi Henry McCarty olan Billy the Kid, Şerif William Brady dahil 8 kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.



21 yaşındayken Nisan 1881’de cinayetten idama mahkum edilen McCarty, hapisten kaçmış, üç ay sonra New Mexico’da Şerif Pat Garrett tarafından göğsünden vurularak öldürülmüştü. Bonhams müzayede evi uzmanlarından Catherine Williamson, tabancanın daha sonra kanun adamları olsun kanun kaçakçıları olsun birkaç kere el değiştirdiğini ifade etti.

