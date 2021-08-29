Eski komando, iki kamyona yüklediği hayvanların gece boyu Taliban kontrol noktasında tutulması ve akabinde meydana gelen intihar saldırısı sonrası günlerce Kabil’de beklemiş, hayvanların sıcaktan öleceği endişesiyle dünya gündemine gelmişti.
Farthing’in havaalanından Norveç’e geçmesi ve orada karısı Kaisa Markhus’la buluşması bekleniyor. Köpek ve kediler, İngiliz kanunları gereği karantina altına alınacak. Hastalık tespit edilen hayvanlar itlaf edilecek.
Nowzad, Facebook sayfasında, “Pen ve Nowzad hayvanlarının Afganistan’ı terk etmeleri ve şu an güvende olmalarıyla ferahlandık. Ama Kabil’deki ekibimiz güvenlik engelini aşamadı. Onların da nakillerini sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadesini kulandı.
Kediler, İpek Yolu'nu tersinden yürüyor Kedileri merkezine aldığı resimleriyle dikkat çeken Çinli Hui sanatçı Said Chuanyi Lei “Eskiden İpek Yolu, Doğu’dan Batı’ya sanat taşıyordu. Ben de bunun tam tersini yapıyorum. Çağdaş bir yorumla İstanbul’dan izleri Çin’e götürüyorum” diyor.
Adrenalin tutkunu kedi! Sahibiyle birlikte maceradan maceraya koşuyor Sahibi ile birlikte maceradan maceraya koşan kedinin fotoğrafları ilgi çekiyor.
173 kedi ve köpeğiyle Afganistan’dan kurtuldu
Afganistan’da hayvanlara yardım için Nowzad isimli kuruluş tesis eden eski İngiliz komando Pen Farthing (57), 94 köpek ve 79 kedisiyle ülkesine dönmeyi başardı.
Eski komando, iki kamyona yüklediği hayvanların gece boyu Taliban kontrol noktasında tutulması ve akabinde meydana gelen intihar saldırısı sonrası günlerce Kabil’de beklemiş, hayvanların sıcaktan öleceği endişesiyle dünya gündemine gelmişti.
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