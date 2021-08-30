Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili Yeni Zelanda'dan çarpıcı bir iddia geldi. Bir kadının Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını vurdurduktan sonra ölmesi nedeniyle bu ölümün aşıyla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Kadının, aşının nadir yan etkilerinden biri olan miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle öldüğü iddia edilirken henüz kesin ölüm nedeni belirlenmedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve ölümle ilgili soruşturmalar sürüyor. Yetkililer, kadının yaşı da dahil olmak üzere vakaya ilişkin başka ayrıntı açıklamadı.

BAŞKA İHBARLAR DA ALINMIŞ

Bu ölümün, Yeni Zelanda'da Pfizer/BioNTech aşısıyla bağlantılı ilk vaka olduğunu belirten Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB), yaptığı açıklamada "Olumsuz Reaksiyonları İzleme Merkezi yakın zamanda aşılanmış kişilerin ölümlerine ilişkin başka ihbarlar almış olsa da bunların hiçbiri aşıyla ilgili olarak değerlendirilmemektedir" ifadelerine yer verdi.

MİYOKARDİT 'ÇOK NADİR' BİR YAN ETKİ

Avrupa'daki düzenleyici kurumlara göre miyokardit, Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının 'çok nadir' bir yan etkisi olarak görülüyor. Aşının faydalarının, herhangi başka bir riske göre çok daha fazla ağır bastığı da hatırlatılıyor.

ÜLKEDE TOPLAM CAN KAYBI 26

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede şu ana kadar 3465 Covid-19 vakası ve 26 ölüm kaydedildi.

Üç milyondan fazla aşı dozunun vurulduğu Yeni Zelanda'da, nüfusun yaklaşık yüzde 23'ü tam olarak aşılandı. (BBC Türkçe)

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