Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, oyun bağımlılığının önüne geçmek için online oyunlarla ilgili yeni kısıtlamaları duyurdu.

GÜNDE 1 SAAT OYUN OYNAMALARINA İZİN VERİLECEK

Yeni düzenlemeye göre 18 yaşın altındaki çocuklar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sadece birer saat oyun oynayabilecek. Buna göre çocukların tatillerde de yalnızca günde 1 saat oyun oynamasına izin verilecek.

20.00 İLE 21.00 ARASINDA OYUN OYNAYACABİLECEKLER

Çocukların geçerli günlerde yerel saatle yalnızca 20.00 ve 21.00 arasında oyun oynayabileceği belirtilirken, çevrimiçi oyun şirketlerinin belirlenen saatler dışında reşit olmayanlara oyun erişimi sağlaması yasaklanacak ve doğrulama sistemleriyle gerçek kimliklerle giriş yapılması sağlanacak. Çin, daha önce reşit olmayanların çevrimiçi oyunlara erişim saatlerini tatil günlerinde 3 saat, diğer günlerde ise 1 buçuk saat ile sınırlandırmıştı.

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