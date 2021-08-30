Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.
MSB: PKK, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin Zeytin Dalı bölgesi Afrin kent merkezine ÇNRA atışı yapması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
YPG/PKK Afrin'de sivillere saldırdı: 1'i çocuk 3 sivil öldü Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda, 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.
PKK/YPG vahşeti! Afrin'de toplu mezarda 70 ceset Suriye’nin Afrin bölgesinde ihbar üzerine başlatılan kazı çalışmasında, infaz edildiği belirlenen 70 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.