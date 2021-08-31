Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet, özel ve yabancı okullarda eğitim gören 12-17 yaş aralığındaki 3 milyondan fazla öğrenciye Kovid-19 aşılama sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Öğrencilerin aşılanması için 419 aşılama merkezinin faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, uygulamanın “ebeveyn izni” şartıyla yapılacağı belirtildi.

18 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE AŞI YAPILDI

Fas Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 36 milyon nüfuslu ülkede bu güne kadar 18 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas’ta açıklanan son verilere göre, 856 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı. 12 bin 540 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 787 bin 794’e yükseldi.

Aşı karşıtı müzisyen koronadan öldü Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AB’deki yetişkin nüfusun yüzde 70'i aşılandı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin Covid-19'a karşı tam olarak aşılandığını duyururken, AB söz konusu gelişme ile birlikte yılın başında belirlediği aşılama hedefine ulaştı.