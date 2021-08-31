Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan toplumu zor günlerden geçiyor. Bu bağlamda açıklama yapan BM Genel Sekreteri Güterres, Afganistan'da insanı felaketin kapıda olduğu vurgusunu yaparak, Afgan halkına yardım edilmesi gerekliliği konusunun altını çizdi.

"İNSANİ FELAKET KAPIDA"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir döneme giren Afganistan'da derinleşen insani ve ekonomik kriz ile temel hizmetlerin tamamen çökme riskinden derin endişe duyduğunu belirterek, "insani felaketin kapıda olduğu" uyarısı yaptı.

Guterres, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlaması ile Taliban'ın ülkede kontrolü tamamen ele almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak ülkedeki insani duruma dikkati çekti.

Afgan nüfusunun neredeyse yarısının, yani 18 milyon kişinin, insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Guterres, ''Her üç Afgandan biri, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor.'' ifadesini kullandı.

Afgan çocuklarının yarısından fazlasının gelecek yıla kadar aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmasının beklendiğine dikkati çeken Guterres, ''Halk, her geçen gün temel hizmetlere erişimi kaybediyor. İnsani bir felaket kapıda.'' uyarısında bulundu.

FİNANSAL DESTEK ÇAĞRISI

Afgan halkının şu an her zamankinden daha fazla uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Guterres, ülkedeki şiddetli kuraklık ve yaklaşan sert kış koşulları nedeniyle daha fazla gıda, barınma ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulacağını ifada etti.

Afganistan'daki tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan ve gelecek hafta Afganistan'daki acil insani ihtiyaçları açıklayacaklarını belirten Guterres, uluslararası topluma da Afgan halkına en karanlık günlerinde finansal destek sağlamaları çağrısında bulundu.

ABD Afganistan'dan çekildi! Taliban'dan zafer açıklaması geldi ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından, Taliban havaya ateş ederek zafer açıklaması yaptı.

Afganistan’a hava köprüsü kuruldu Taliban’ın 20 yıl aradan sonra yönetimi yeniden ele geçirmesi üzerine başta ABD olmak üzere birçok ülke iki haftalık süre içinde yaklaşık 113.500 kişiyi tahliye etti.

ABD, Afganistan'dan 116 bin 700 kişiyi tahliye etti ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 116 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.