Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ve Amerikan donanmaları Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdi. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de ABD Donanmasının Beşinci Filosu ile savunma ve kurtarma senaryolarını içeren ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetler arasındaki işbirliğinin, bölgesel istikrar için deniz ticaret yollarının korunmasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

İsrail Deniz Kuvvetlerinde Tuğgeneral Daniel Hagri yaptığı açıklamada, "Beşinci Filo ile ortaklık, bölgenin güvenliği ve İsrail'in güvenliği için stratejik bir ortaklıktır. Bu tatbikatlar, terör eylemlerini önlemek için denizcilik alanında savunma ve güvenlik çemberlerini genişletecek ve artıracak iş birliğinin başlangıcıdır" dedi.

Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak Rusya ile Çin ordularının önümüzdeki ağustos ayında ortak askeri tatbikat yapacakları açıklandı.

Ermenistan'a tatbikatlı gözdağı Erivan’ın provokasyonlara başvurduğu bir dönemde, Türkiye bir defa daha Azerbaycan’a destek veriyor. Bugün Ankara’da başlayacak olan tatbikat pazar günü sona erecek