Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, 20 binden fazla yapı için de tehdit oluşturuyor. Şimdiye kadar 756 kilometrekare alanın etkilendiği “Caldor” yangınını söndürme çalışmalarında aralarında farklı eyaletlerdeki ekiplerin de olduğu 15 binden fazla itfaiyeci yer alıyor. Kaliforniya’daki bütün millî ormanlara giriş 17 Eylül’e kadar yasaklandı. Ayrıca ABD’nin Louisiana eyaletini vuran İda kasırgasının şiddeti yüzünden Mississippi Nehri, bir süreliğine tersine doğru aktı. Eyalette yüz binlerce insan elektriksiz kaldı.

ABD yangın alarmı! 20 bin kişi tahliye edildi ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde çıkan, binden fazla evin tahrip olmasına ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi.