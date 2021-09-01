Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kez ücra yerde ağaçta mahsur kalan kız için Amerikan polisi kurtarma operasyonu başlattı.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Olay yerine bir polis helikopteri gönderildi, görevliler yapraklar ve dallara rağmen kızın yerini tespit etmeyi başardı. Helikopterden halatla sarkan görevli, kızı alarak araca döndü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Helikopter daha sonra ümitle kızından gelecek müjdeli haberi bekleyen perişan haldeki babasının bulunduğu yere indi ve baba-kız buluştu. Kız, olay yerindeki sağlık kontrolünden sonra tedbir mahiyetinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kızda görünür bir yara olmadığını açıkladı.

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