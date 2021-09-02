Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Joe Biden’ın iktidara gelmesinden bu yana değişen Ortadoğu politikasına vurgu yapılan makalede, ABD yönetiminde ‘Suriye’de hayati bir çıkarları olduğunu’ savunabilecek kimse olmadığının altı çizildi. Biden’ın geçtiğimiz günlerde eski Başkan Donald Trump döneminde Fırat’ın doğusunda bir Amerikan şirketine verilen petrol iznini iptal etmesi derginin iddialarını güçlendiriyor.

Makalede şu tespitlere yer verildi:

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, terör örgütü PYD ve YPG’nin silahlı kanadının oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için hayati önem taşıyor. Washington yönetimi 2014 yılından bu yana YPG güçlerine destek veriyordu. Türkiye’nin, PKK’nın uzantısı olan bu örgütlerle ise Suriye’de mücadelesi sürüyor. ABD’nin çekilme kararının hayata geçmesi hâlinde Türkiye’nin Suriye’deki konumunun güçleneceğini düşünülüyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD’nin güçlerini Suriye’den her an çekebileceğini duyurmuştu.

Afganistan’a daha güçlü döneceğiz Emekli Albay Ediz Ekinci, Türkiye ile Afganistan arasında çok güçlü ve tarihî bağlar olduğuna dikkat çekerek Mehmetçiğin bu ülkede yine kritik misyon üstleneceğini söyledi. Ekinci “Ancak bu sefer NATO için değil millî şemsiye altında orada olacağız” dedi.

Biden: Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmedik Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Biden, işgali bitirme kararının doğru olduğunun altını çizerek, Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmediklerini söyledi.

ABD Afganistan'dan çekildi! Taliban'dan zafer açıklaması geldi ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından, Taliban havaya ateş ederek zafer açıklaması yaptı.