Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 85 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 577'ye çıktı.

Covid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 621 artışla 6 milyon 783 bin 329'a yükseldi. Günlük vaka sayısı 29 Ağustos itibarıyla yüzde 17,7 oranında düşüş gösterdi.

Hastanelerde 2 bin 294'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 119 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedavi edilenlerin sayısı yüzde 21,9 ve yoğun bakıma alınanların sayısı yüzde 12,4 oranında düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 767 bin 471'e ulaştı, 44 milyon 574 bin 529 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.