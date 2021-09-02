Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan Caldor yangını sebebi ile California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

YÜZDE 20'Sİ KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Çanakkale'deki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde çıkan ve 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

ABD zorda: Bir yanda yangın diğer yanda kasırga ABD’nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde 14 Temmuz’dan bu yana süren “Caldor” yangınında en az 600 yapı kullanılamaz hâle geldi.