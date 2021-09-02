Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da geçtiğimiz ay düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda bir softbol oyuncusunun kazandığı altın madalyayı ısırarak salgına karşı duyarsızlık eleştirilerini üzerine çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura'nın Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Sekreterine geçtiğimiz Pazar günü Covid-19 teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Temmuz ayı başında Covid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.

SKANDALA YOL AÇMIŞTI

Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura "saygısızlık" ve "salgına karşı duyarsızlık" ile suçlanmıştı. Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

Japon sporcunun olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek Tokyo 2020'de softbol branşında Japonya'nın kazandığı ve daha sonra bir belediye başkanının "ısırdığı" altın madalya yenilenecek.