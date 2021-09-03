Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Gazze'de zulme devam ediyor. İşgalci devletin askerleri, Gazze sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i gerçek mermiyle olmak üzere 15 kişi de yaralandı.

FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN ABLUKA PROTESTOSU

Filistinli onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 26 yaşındaki Ahmed Mustafa Salih hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Göstericilerden 5'i gerçek mermiyle yaralanırken, 10 kişinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu veya farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.

ABLUKA 15 YILDIR SÜRÜYOR

"Gece Kargaşa Birimi" adı altında 6 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

İşgalci İsrail yine Gazze'yi vurdu İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.