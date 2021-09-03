Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette saldırı düzenlendi. Saldırganın içeri girerek alışveriş yapanları bıçakladığı korkunç saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

BAŞBAKAN ARDERN: TERÖR SALDIRISI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, polis tarafından 60 saniye içinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendiren Başbakan Ardern, ülkeye 2011 yılında gelen saldırganın terör örgütü DEAŞ'a ilgi duyduğunu ve güvenlik kurumları tarafından iyi tanındığını belirtti. Ardern, polis gözetimindeki ve günün her saatinde izlenen adamın yasalara göre hapiste tutulmasına izin verilmediğini vurguladı.

Toplantıda bulunan Yeni Zelanda Polis Komiseri Andrew Coster de, "Gerçek şu ki, birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman hemen yanında olmanız mümkün değil. Ekipler olabildiğince çabuk müdahale etti ve korkunç bir şekilde daha fazla yaralanmayı önlediler" diye konuştu.

KENTTE KARANTİNA UYGULANIYOR

Auckland kentinde koronavirüsle mücadele kapsamında karantina uygulanırken, halkın yalnızca gıda alışverişi, tıbbi ihtiyaç ve egzersiz yapmak için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Afganistan mesaisi: 650 kişiyi daha tahliye ettiler Avustralya Başbakanı Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanından Avustralya ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile birlikte 650 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda tek vaka ile 3 günlük kapanma kararı aldı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yerel kaynaklı yeni bir Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük kapanma kararı aldı.