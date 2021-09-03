Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kez Kolombiya'da tespit edilen koronavirüsün 'Mu varyantı' Türkiye sınırına dayandı. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesinin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.

Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.

DSÖ: DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador'da giderek yaygınlaştığı konusunda uyarıda bulunan DSÖ, varyantın aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görülen Mu varyantının küresel yaygınlığı yüzde 0.1'in altında olsa da enfeksiyonların yüzde 39'unu oluşturduğu Kolombiya ve yüzde 13'ünü oluşturduğu Ekvador'da yayılmaya devam ediyor.

Güney Amerika haricinde bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi.

"YAKINDAN İZLENMESİ GEREKEN VARYANT" KATEGORİSİNDE

Yaklaşık 40 ülkede görülmesinin ardından Mu varyantı 30 Ağustos'ta, DSÖ tarafından Mart ayından bu yana "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alınmıştı.

29 Ağustos itibariyle, son dört hafta içinde hastalardan alınan virüs örneklerinin 4 bin 500'den fazlasının Mu varyantı olduğu belirlendi. Bunların çoğu ABD (2 bin 65) ve Kolombiya (852), Meksika (357) ve İspanya'da (473) rapor edildi.

Güney Afrika'da da bilim adamları farklı mutasyonlar geçiren başka bir yeni varyantı takibe aldı. C.1.2 adı verilen bu varyantı ise DSÖ henüz herhangi bir kategoriye almadı.

Yeni bir mutasyon tespit edildi! Delta varyantından daha hızlı Covid-19 salgınında Delta varyantının yayılmasıyla birlikte ölüm sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor, Bilim insanlarından ise yeni bir açıklama geldi. 2021 yılının Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini ve mutasyonun çok sayıda ülkeye yayılmış durumda olduğunu açıkladılar.