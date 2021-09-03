Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da üzerine tiner döküldükten sonra alev alarak hayatını kaybeden Filistin uyruklu Amara D.'nin babası ve ablası, sinayet şüphesiyle adliyeye getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara D.'nin üzerine dökülen tiner alev aldı.

Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Olay yerine giden polis ekipleri, cinayet şüphesiyle kızın babası, amcası ve ablasını gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve abla, polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

Kardeşini tinerle yakmıştı! Cezası belli oldu Beyoğlu’nda kardeşini tiner dökerek yakan Hanifi Dalkıran’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Dalkıran’ın 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Üzerine tiner dökülerek yakıldı! İzmir'in Buca ilçesinde madde bağımlısı Zafer Koyuncu ile tartışan kişi veya kişilerin şahsın üzerine tiner dökerek yaktıkları ileri sürülmüştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Koyuncu tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.