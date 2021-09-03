Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Britanya adasının kuzey batısında yer alan Càrn Deas adası satışa çıkarıldı. 89 bin metrekarelik büyüklüğüyle İskoç takımadalarından biri olan adayı satışa çıkaran şirket, adayı "Càrn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor" ifadeleriyle tanıttı.

Şirket, ada ile ilgili, “Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Adaya en yakın yerleşim yeri ise, 6 kilometre uzakta bulunan Kuzey İskoçya'daki Ross and Cromarty bölgesinde yer alan yaklaşık 1500 nüfuslu Ullapool köyü.

Ada ile ilgili metinde, ”Kamp yapmak ve denizden yakaladıklarınızla yaşamak, gündüz yüzmek, kanoyla gezmek veya yelken açmak, geceleri kirlenmemiş devasa gökyüzünün tadını çıkarmak için güzel bir yer” denildi.

OTEL YAPIMINA İZİN VERİLMEYECEK

Adada herhangi bir yapının bulunmadığı aktarılırken, otel yapılmasına izin verilmeyeceği, en fazla bir kabin benzeri yapının inşa edilebileceği aktarıldı.

Daha önce, İskoç hükümetinin, kırsal nüfus düşüşünü önleme planları kapsamında, adalarda kalmaları veya adalara taşınmaları için insanlara 50 bin sterline kadar teklif vereceği belirtilmişti. (NTV)