Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

95 yaşındaki İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi halinde uygulanacak planlama ortaya çıktı. Planlamanın ayrıntılarında; kraliçenin ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin nüanslar, güvenlik önlemleri ve sosyal medya kısıtlamalarının yer aldığı görüldü.

"LONDRA KÖPRÜSÜ OPERASYONU"

Haber sitesi Politico'nun haberine göre, "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor.

Başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek. Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.

Kraliçe Elizabeth istedi, Cristiano Ronaldo tarihe geçti Dünya yıldızı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İngiliz takımı Manchester United'a transfer olmasının ardından Kraliçesi Elizabeth, imzalı formasını istedi. Ronaldo, Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Kraliçe Elizabeth 95 yaşında direksiyon başında Prens Philip'in ölümünden bu yana ilk kez Windsor'dan ayrılan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, içinde bulunduğu Range Rover aracı kendisi kullandı.

Kraliçe Elizabeth, Prens Harry’yi yemeğe davet etti Geçtiğimiz aylarda Prens Harry, eşi ve çocuğuyla birlikte ülkeyi terk edip ABD’ye yerleşmiş, kraliyet ailesini de ırkçılıkla suçlayarak, ailede “genetik acı ve ıstırap” olduğunu ifade etmişti. Ancak yeni bebek müjdesi kraliçe ile ilişkilerin yumuşamasını sağladı.