Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşmirli lider Seyyid Ali Şah Geylani’nin hayatını kaybetmesinin ardından, Hint güvenlik güçleri tarafından cenazesinin kaçırılması ve ailesinin cenazeye katılımının engellenmesi tepki ile karşılandı. Gelişmelerin akabide Pakistan, "insanlık dışı muamelesi" gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası verdiğini açıkladı.

"UTANÇ VERİCİ"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Geylani’nin naaşının ailesinden kaçırılması ve onların cenazeye katılımlarına izin verilmemesi "utanç verici" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Geylani’nin naaşına Hint güvenlik güçlerinin "insanlık dışı muamelesi" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Pakistan’ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Keşmir'in statüsünün plebisitle belirlenmesini savunan Geylani, 1 Eylül'de ev hapsinde tutulduğu Srinagar'daki evinde geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

GEYLANİ'NİN CENAZESİNE EL KOYDULAR

Geylani'nin cenaze namazının düşük katılımla ve defin işlemlerinin sessizce gerçekleşmesi konusunda direten Hint güçleri, daha sonra Geylani'nin naaşına el koyarak aile üyesi ve akrabalarından da kimsenin cenazeye katılmasına izin vermemişti. Keşmirli lider, polis nezaretinde defnedilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, dün, İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Geylani'nin naaşına el konularak polis nezaretinde defnedilmesine tepki göstermiş ve bunu "barbarca bir eylem" olarak nitelemişti.

Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkes konusunda anlaşmaya vardı Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya vardı.

'Keşmir'deki durum 2021’de muhtemelen kötüleşecek' ACLED adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki durumun 2021’de daha da kötüleşeceği, Pakistan ve Hindistan’ın yakın gelecekte çatışmayı çözmek için çaba harcamayacağı öngörülüyor.