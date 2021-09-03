Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump destekçileri, 2020 Başkanlık seçimlerini protesto etmek üzere 6 Ocak’ta Kongre binasına baskın düzenledi. Protesto nedeniyle 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti. Baskına ilişkin süren davada, protestonun en çok dikkat çeken ve akıllara kazınan ve "boynuzlu adam" olarak tanınan Jacob Chansley hakim karşısına çıktı. Chansley, kendisi hakkında ortaya atılan suçlamaların tümünü kabul etti.

AVUKATI İSYANI PLANLAMADIĞINI VE ŞİDDET UYGULAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Chansley’nin avukatı Albert Watkins mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin isyanın planlayıcısı olmadığını ve şiddet kullanmadığını ifade etti.

Yargıç Royce Lamberth yaptığı açıklamada, "Sanığın hapishaneden kamuoyuna yaptığı açıklamalar, kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetini tam olarak takdir edemediğini gösteriyor. Eylemlerini barışçıl ve iyi niyetli olarak algılaması ise gerçeklikten koptuğunu gösteriyor" dedi. Chansley’nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasını kabul ettiğini belirten Lamberth, Chansley’nin serbest bırakılma talebine ise daha sonra karar vereceğini söyledi.

Öte yandan Chansley’nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının detayları açıklanmadı.

CEZASINDA İNDİRİM OLABİLİR

Toplam 6 suçlama yöneltilen Chansley, Kongre’nin işleyişini engelleme suçlaması nedeniyle 41 ila 51 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya. 33 yaşındaki Chansley’nin federal yönergelere göre daha az ağır bir ceza alabileceği düşünülüyor. Federal yönergeler uyarınca Chansley’nin hapiste kaldığı sürenin cezasından düşürüleceği ve para cezasına çarptırılacağı tahmin ediliyor.

DAVANIN İLK HAPİS CEZASI

Baskına katılan Floridalı 38 yaşındaki vinç operatörü Paul Hodgkins, baskın nedeniyle ilk hapis cezasına çarptırılan kişi olmuştu. Resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulunan Hodgkins, 2020 Başkanlık seçimlerinin onaylanmasını engelleme niyeti ile Kongre binasının önünde toplanan bir grup isyancıya katıldığını kabul etmişti. Temmuz ayında gerçekleştirilen duruşmada Hodgkins’in suçunu kabul etmesi nedeniyle hakkında istenilen 15 ila 21 aylık hapis cezasında indirime gidilerek, cezası 8 aya düşürülmüştü.

ABD'de Kongre baskınına katılanlar ordu bağlantılı çıktı ABD'de yapılan bir araştırmada, 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan baskın ile alakalı suçlanan 45 sanığın büyük bir kısmının eski askerlerden oluştuğu, bir çoğunun ise hala orduda görev yaptığı belirtildi.

ABD'de Kongre baskını soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, en az 100 kişinin daha gözaltına alınabileceği belirtildi.

Mike Pence, Kongre baskınında 'burayı temizleyin' emri vermiş ABD'de 6 Ocak Kongre baskını esnasında dönemin Başkan Yardımcısı olan ve 3 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin Kongre oturumuna başkanlık eden Mike Pence'in, Savunma Bakanlığını (Pentagon) arayarak "Burayı temizleyin." dediği belirtildi.