Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının yeniden açılmasına yönelik açıklama yapıldı. Konuya ilişkin konuşan Bakan Blinken, Türkiye ve Katar ile bu doprültüda çalışma yaptıklarını belirtti.

"ORTAKLARIMIZ KATAR VE TÜRKİYE"

Blinken, Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Afganistan misyonunun, Katar’ın başkenti Doha’dan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Blinken, bu hafta sonu Doha’yı ziyaret edeceğini ve oraya tahliye edilmiş Afganlarla da bir araya geleceğini kaydetti.

Blinken, Doha’dan sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e geçeceğini orada ise 20 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan konusunda bir toplantı düzenleyeceğini dile getirdi.

Afganistan’da kalan Amerikan vatandaşları konusunda Taliban ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Taliban’ın ülkeden çıkmak isteyenlere izin vermesine yönelik vaadini tutmasının önemli olacağını bildirdi.

ABD’li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

"TALİBAN HÜKÜMETİNE İNSANİ YARDIM YAPILMAYACAK"

Taliban’a yönelik yaptırımlara rağmen ABD’nin Afganistan halkına insani yardımda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Blinken, "Bu yardımlar, hükûmet üzerinden değil bağımsız kuruluşlar üzerinden gidecek." dedi.

Afganistan’da Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader öncülüğünde hükûmet kurulduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, bu konudaki haberleri gördüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını dolayısıyla bu konudaki yorumunu gelecek günlerde bu konu netleştiğinde yapacağını belirtti.

Blinken, beklentilerinin ortaya çıkacak hükûmetin kucaklayıcı olacağı, Taliban mensubu olmayanların da hükûmette rol alacağı bir ortamın oluşması yönünde olduğunu kaydetti.

Amerikan dergisi yazdı: ABD Suriye’den de çıkacak ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika’nın Afganistan gibi Suriye’den tamamen çekileceğini iddia etti.

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ABD Afganistan'dan çekildi! Taliban'dan zafer açıklaması geldi ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından, Taliban havaya ateş ederek zafer açıklaması yaptı.