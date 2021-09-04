Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 773'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 13 bin 466 artışla 6 milyon 812 bin 706 oldu.

Hastanelerde 2 bin 259'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 816 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,6'da kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 114 bini aştı Fransa'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 114 bin 577'e yükseldi. Öte yandan ülkede 17 bin 621 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da korona vakalarında artış Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.