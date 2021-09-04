Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de klasik araba tutkunu bir adam, onlarca yıl klasik araba topladı ama onları bir garajda tozlar içinde bıraktı. Esrarengiz koleksiyoncu sonunda 174 arabadan oluşan koleksiyonunu satışa çıkardı.

Kuzey Londra’daki garajda tarihi 1940’lara kadar giden 100 sterline bile satılan araç var. Koleksiyonun en pahalısı ise 25.000 sterlin (290.000 TL) fiyatla 1960 model MG MGA kırmızı spor araba. 1975 model Mercedes 350SL, 1989 model BMW 635CSI, 1973 model Porsche 911 de en pahalı arabalardan.

Bazı araçların plakası, bazılarının ruhsatı yok. Satış, London Barn Finds tarafından yapılıyor.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR KOLEKSİYON GÖRMEDİM"

Bir arkadaşı adına satışı organize eden Freddie Fison, “Hayatımda böyle bir koleksiyon görmedim. Mercedes, Porsche, Volkswagen, BMW dahil onlarca klasik araba bir arada. Koleksiyoncu ömrü boyunca arabaları alıp biriktirmiş. Araçların bulunduğu depo kentsel dönüşüme girdiği için satmak zorunda kaldı. Çünkü bu kadar geniş bir alanı Kuzey Londra'da kolay kolay kiralayamaz” dedi.

Arabaların müzayedede toplam 1 milyon sterline (11.500.000 TL) satılması bekleniyor.

Seyir halindeki arabanın kliması bomba gibi patladı! Diyarbakır'da seyir halinde olan servis aracının kliması birden bire ısınıp ateş alarak bomba gibi patladı.

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