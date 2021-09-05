Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, turnuvanın açılış töreninde önceden sipariş verilen 10 bin yemekten 4 bininin çöpe gittiği iddiaları sonucu kamuoyundaki eleştiriler üzerine konuyu araştırdı.

Tokyo içinde ve dışında 42 yerleşkede düzenlenen turnuvada tüketilen yemeklerin tasarrufuna yönelik soruşturma sonucunda, hazırlık kampları ve turnuva dönemi boyunca 20 müsabaka noktasında hizmet veren çalışan ve gönüllüler için önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemeğin çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Komite Sözcüsü Takaya Masanori, soruşturmaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında yerleşkelere göre atık yemek miktarının değişkenlik gösterdiğini belirtti.

SIFIRA İNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL

Atık yemek miktarını tamamıyla sıfıra indirmenin mümkün olmadığını savunan Takaya, problemin 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen Paralimpik Oyunlarında da sürebileceğine dikkati çekerek, ön sipariş hacimlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

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