Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 647 bin 720'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 877 bini aştı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 647 bin 720'ye çıktı.

California, 4 milyon 411 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 701 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 383 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 272, New York'ta 54 bin 378 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 74'ÜNDEN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 206 milyon 908 binden fazla kişiye ilk doz, 175 milyon 968 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Üç çocuk annesi kadın koronavirüsten hayatını kaybetti Denizli'nin Çameli ilçesinde korona virüse yakalanan üç çocuk annesi 58 yaşındaki kadın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tüm zamanların en iyi 29. boksörünün dönüşüne korona mani oldu Tüm zamanların en iyi 29. boksörü olaran gösterilen ve 2009 yılında boksu bırakan Oscar De La Hoya'nın ringlere geri dönüş planı koronavirüse yakalanması ile iptal oldu.