Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya kontrolündeki ordu birlikleri tarafından Gine'de gerçekleştirilen darbe sonrası, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yeni görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Conde'nin darbeci askerler eşliğinde araca bindirildiği anlar kaydedildi.

Gine Cumhurbaşkanı Conde'den yeni görüntüler

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Batı Afrika ülkesi Gine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin darbe yapıldığı bildirilmişti. Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.

HALK SEVİNÇLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Darbe açıklamasının ardından Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaparken, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Conde’nin darbeci askerler tarafından beyaz renkli bir araçla götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Conde’nin nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ev hapsinde olduğunu öne sürdü.

AFRİKA BİRLİĞİ VE ECOWAS'TAN DARBEYE KINAMA

Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınanarak, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Gine'de yapılan darbe şiddetle kınandı.

BM: CONDE'NİN SERBEST KALMASINI TALEP EDİYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” demişti.

Türkiye'den Gine açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınadı.

Gine'de askeri darbe Gine’nin başkenti Konakri’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbeci askerler tarafından devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığı ve hükümetin feshedildiği bildirildi.