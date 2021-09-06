Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Filistinli anne adayının İsrail zindanlarından yazdığı mektup, işgal güçlerine geri adım attırdı. İsrail polisinin 8 Mart 2021 tarihinde Ramallah’ta bir kontrol noktasında alıkoyduğu Anhar el-Deek doğumuna günler kala serbest kaldı. Siyonist güçlerin bıçakla yaralama gerekçesi ile hapse attığı Filistinli genç kadın gazetemize yaşadığı zor günleri anlattı. Aynı koğuşta 40 kadının kaldığını ve Filistinli olmak dışında suçlarının bulunmadığını söyleyen Anhar el-Deek esir tutuldukları Damun Cezaevinde insanlık dışı işkencelere maruz kaldıklarını ve hapishanede olağanüstü kötü şartların hâkim olduğunu söyledi. Alıkonulduğu tarihten bugüne dek sadece bir kez ve bir dakika annesi ile görüştürülen Anhar el-Deek “İki aylık hamile olarak girdiğim cezaevinde yaşadıklarımdan dolayı sağlıklı doğum yapma imkânımın kalmadığına inanıyordum. Karnımda taşıdığım oğlumla birlikte öleceğimi düşünüyordum. Ellerimde kelepçelerle ve bu kadar acımasız düşmanların ortasında nasıl sağlıklı bir doğum olabilirdi? Çocuğum sağ salim doğmuş olsa da ona o ortamda nasıl bakabilirdim? İşte bu sorular beni öldürüyordu. Gerçekten yazmakla, söylemekle anlatılmaz acılar yaşadım”’ diye konuştu.

HİÇBİR KURAL TANIMIYORLAR

Bugüne kadar hiçbir suça karışmadığını belirten Filistinli el-Deek şunları kaydetti: Beni Ramallah yakınlarında Kisan Dağı bölgesinde Siyonist askerlere saldırmak ve bıçaklama suçlaması ile içeride tuttular. Oysa dedikleri yeri dahi bilmiyorum ve böyle bir fiil işlemedim. İsrail işgal mahkemeleri esir aldığı insanlar konusunda herhangi bir hukuki, insani gerekçe aramadan halkımızı cezalandırıyor. Şu an Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde 5 bin Filistinli var. Bunların 800’ü acil müdahale bekleyen hastalar. Beni 40 bin Şekel karşılığında kefaletle bırakıp ev hapsine mahkûm ettiler. Çünkü yazdığım kısa mektup tüm dünya da karşılık buldu ve korktular.

TÜRKİYE HER DAİM YANIMIZDA

Anhar el-Deek’in annesi Ayşe ve eşi Taher, doğumun kendi gözetimleri altında gerçekleşecek olmasından dolayı çok mutlular. Doğacak çocuklarına “Ala” ismini veren Filistinli aile, bu süreçte Türkiye’nin ilgisi ve desteğini hep yanlarında hissettiklerini ve kızlarının özgür kalmasına destek veren herkese dua ettiklerini söylediler.

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