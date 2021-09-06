Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da, 'yasaklanmış örgüt ve organizasyon' olarak kabul edilen Kırım Tatar Meclisi ile herhangi bir ilişkisi olanlara yönelik gözaltılar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde 5 Kırımlı, Kırım Meclisi ile ilişkisi olduğunun tespit edilmesi üzerine Rusya İstihbarat Servisi (SBU) tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan gözaltılara karşı Sivastopol’de protesto düzenledi. Gösteri sırasında 45'ten fazla kişinin gözaltına alınmasıyla bölgede tansiyon yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında Kırım Kurultay Başkanı Zair Smedlyayev ve Kırım Meclis Üyesi Lemmar Yunusov gibi isimler de bulunuyor.

Rusya'dan Kırım tatarlarına baskı: Yine operasyon

Dışişleri Bakanlığı: Kırım’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz” dedi.

Kırım Tatarları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu “Stalin ile başlayan süreç devam ediyor. Bizi vatansız bırakmaya çalışıyorlar” dedi