Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li oyuncu Mel Gibson’ı 1995 yapımı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel İskoçya’da alay konusu oldu. Daha önce birkaç kez yeri değiştirilen heykel, yıllar sonra Angus kentindeki Brechin kasabasına gönderildi. Eser sahibi heykeltıraş Tommy Church’un yaşadığı kasaba Brechin’de geçtiğimiz pazar günü 4. kez açılışı yapılan heykel, özellikle yüz kısmındaki ifade nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

RONALDO HEYKELİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Sosyal medya kullanıcıları, Cesur Yürek heykelini, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’deki Madeira Havaalanı’nda sergilenen büstüyle karşılaştırdı. Heykeltıraş Emanuel Santos’un yaptığı büst, Ronaldo’ya benzemediği gerekçesiyle yerden yere vurulmuştu.

CESUR YÜREK HEYKELİ 3 KEZ YER DEĞİŞTİRDİ

İskoç heykeltıraş Tommy Church, filmden ilham alarak aynı yıl yaptığı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki heykeli 5 ayda bitirmişti. Heykel yaklaşık 10 yıl Starlink’teki Wallace Anıtı’nın girişinde durduktan sonra tahribata uğradığı için 3 ayrı yere taşınmıştı. 2008’de Church’e geri gönderilen heykel, son olarak Church’un yaşadığı kasaba Brechin’de yer alan Gleba Parkı’na yerleştirildi.

İskoçlar, İtalya’nın İngiltere’yi yenmesini kutladı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan mücadelede, penaltı atışları sonucunda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon oldu ve 53 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nı tekrar kazanma başarısı gösterdi. İtalyan taraftarlar, dünyanın birçok yerinde şampiyonluğu doyasıya kutlarken, İngiltere karşısında İtalya'ya destek veren İskoçya'da da zafer havası hakimdi.

İngiltere ve İskoçya puanları paylaştı EURO 2020'de D Grubu'nun ikinci maçında İngiltere İskoçya golsüz berabere kaldı.

İskoçya'da seçimde zafer kazanan bağımsızlık yanlıları, İngiltere'ye karşı yeni bir mücadeleye hazırlanıyor İngilizlerin yüzyıllardır yok edemediği bağımsız İskoçya ideali, seçim zaferiyle daha da güçlendi. İskoçya Başbakanı Sturgeon, merkezi İngiltere hükümetinin bağımsızlık referandumunu engelleme girişimlerinin, demokratik olmayacağını söyledi.