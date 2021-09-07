Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.

Çin Ulusal Biotec Grubundan bir yetkili, Çin Merkez Televizyonu'na verdiği bir röportajda, Sinopharm'ın halihazırda iki inaktive, bir mRNA aşısı ve bir rekombinant olmak üzere dört aşı geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu açıklamada 'Çin Ulusal Biotec Grubu, karmaşık bilimsel ve teknik sorunlara sürekli çözümler arıyor. Mutasyona uğramış Kovid-19 suşlarına karşı ikinci nesil aşının araştırılması ve geliştirilmesi iyi sonuçlar verdi' ifadelerine yer verildi.

EN KISA SÜREDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

mRNA aşısının yeni Kovid-19 varyantlarıyla savaşmayı amaçladığını vurgulayan yetkili, aşının mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürüleceğini belirtti.

Çin, Sinopharm ve Sinovac’ın geliştirdiği 2 milyar dozdan fazla çoğu inaktif olan aşı üretimi gerçekleştirmişti.

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısının (iki doz) etkinlik oranları ise yüzde 83 olarak açıklanmıştı.

mRNA aşıları uzun süreli koruma sağlıyor Amerikalı bilim adamları mRNA aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra bile bağışıklık sağlayabileceğini açıkladı.

İlk mRNA aşısı yazın kullanılacak Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi laboratuvarlarında, TÜBİTAK desteğiyle koronaya karşı geliştirilen Türkiye'nin mRNA teknolojisine dayalı ilk aşısı için çalışma yapılıyor.