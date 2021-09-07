Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimine bağlı güçler, Suriye’nin İdlib kentine topçu saldırısı düzenledi. Al-Dabit Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1’i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda birçok evin ise hasar gördüğü aktarıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Topçu saldırısının düzenlediği bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 2'si çocuk 6 ölü Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3’ü kadın, 2’si çocuk en az 6 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Esad’ın katliam listesi Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Esad rejiminin 2012-2014 yılları arasından katlettiği 5 bin 210 kişinin isim listesine ulaştıklarını söyledi.