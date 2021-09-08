Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, ortaya çıkan çeşitli varyantlarla birlikte bulaşıcılığını ve ölümcüllüğünü arttırıyor. Yeniden koronavirüse tutsak olamk istemeyen ülkeler aşı uygulamalarını hızlandırarak virüse karşı galip gelmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Slovakya, aşı uygulaması yaşını 5'e düşürdüğünü açıkladı.

5-11 YAŞ ARALIĞI DA AŞILANABİLECEK

Lengvarsky, yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.

12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.

Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.

Şili'de aşı yaşı 6'ya kadar düşürüldü Şili, koronavirüs asi uygulama yaşını 6'ya çektiğini duyurdu.