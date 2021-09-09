Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'da bir inşaat alanında çalışma esnasında 2. Dünya Savaşı'na ait bir bomba bulundu. Bombanın 50 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden 300 kişiyi tahliye ederek alanı boşalttı.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde bulunan limandaki inşaat çalışması sırasında bomba buldu. İşçiler hemen polise haber verirken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu tespit etti. Bomba etkisiz hale getirilmek için bulunduğu yerden çıkarılarak, poligona götürüldü. Polis, bombanın poligona sevk edilmesi için yapılan çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle limanda bulunan 300 kişiyi tahliye etti.



KONTROLLÜ ŞEKİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

Bomba imha uzmanları, 50 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması durumunda 1 kilometre karelik alanda etkili olacağını belirterek, saatler süren çalışmalarının ardından bombayı bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmayı başardı. Poligona götürülen bomba yapılacak incelemelerin ardından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.

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