Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gani, Twitter’dan yaptığı açıklamada "Kâbil’den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı" ifadesini kullanarak, üzgün olduğunu belirtti. Gani, şehrin 1990'lardaki iç savaş sırasında yaşadığı aynı savaş ortamının tekrar yaşanmaması için, ülkeyi terk etmesini tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ülkeden ayrıldığını bildirerek, Afgan halkından özür diledi. Gani, halkını terk etmeyi düşünmediğini ancak ülkeyi terk etmekten başka seçeneğinin olmadığını kaydetti. BAE’ye yaklaşık 169 milyon dolar ile seyahat ettiğine dair iddiaları reddeden Gani, 20 yılını Afganistan’ın "demokratik, refah ve egemen bir devlet" hâline gelmesine yardım etmeye adadığını savundu. Gani açıklamasında, kendi döneminin öncekilere benzer bir trajediyle sona ermesinden derin ve büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ülkeyi 15 Ağustos'ta terk ettiği için Afgan politikacıların yoğun eleştirilerine maruz kalan 72 yaşındaki Gani, yakında "gidişine sebep olan olayları" açıklayacağını ifade etti. Başkent Kâbil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan ile ilgili, "Ülkedeki çatışmaların iç savaşa neden olmamasını umuyoruz" dedi.