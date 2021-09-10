Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayısındaki artış ve can kayıpları Delta varyantının da etkisiyle dünya çapında artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 51 yeni vakanın tespit edildiği Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da, Covid-19’dan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti.

Yeni Kaledonya Hükümet Başkanı Louis Mapou, yaptığı açıklamada, Covid-19’dan ilk can kaybını doğruladı. Mapou, ülkede ilk Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiği 18 Mart 2020'den bu yana 253 kişinin virüse yakalandığını ve son 4 günde 117 yeni vaka kaydedildiğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Ülkede, salgını durdurmak amacıyla 4 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusundaki Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı.

Yaklaşık 288 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya, 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak tanımlandı.

Fransa'dan ayrılmak istiyorlardı: Yeni Kaledonya kararını verdi! Yeni Kaledonya halkı Fransa’dan bağımsızlık konusunda sandık başına gitti. Büyük Okyanus’un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 174 bin seçmen, Fransa'nın bir parçası olarak kalmak veya bağımsızlık için düzenlen referanduma katıldı. Ancak sandıktan 'hayır' çıktı.

İngiltere'de ortaya çıkan 'Eta mutasyonu' Japonya'ya sıçradı İngiltere'de ortaya çıkan ve 'ilgi mutasyonları' arasında yer alan Eta mutasyonu, Japonya'da 18 kişide tespit edildi. Aralık 2020'de ortaya çıkan Eta türü, Dünya Sağlık Örgütünün varyant listesine Mart 2021'de girmişti.

İngiltere'de yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonu tespit edildiği ve yeni mutasyonun şu ana kadar 16 kişide görüldüğü belirtildi.