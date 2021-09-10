Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'da bir adam, ölen annesinin cesedini mumyalayarak bodruma sakladı. Annesinin emekli maaşını almak için bunu yaptığı ortaya çıkan şahıs, polise yakalanmaktan kurtulamadı.

ÖLEN KADINI KEDİ MUMU İLE KAPLADI

Avusturya'da bir adamın ölen annesini, emekli maaşını alabilmek için mumyalayıp bodrum katında sakladığı ortaya çıktı. Demans hastalığı bulunan 89 yaşındaki kadının geçtiğimiz yılın Haziran ayında eceliyle öldüğü düşünülürken, 66 yaşındaki oğlunun ise annesinin cansız bedenini bodruma koyduğu, kokuyu önlemek için de buz paketleri ve bandajlar kullandığı ifade edildi. Avusturya medyasına konuşan polis memuru Helmuth Gufler, ölen kadının kedi kumu ile kaplandığını, adamın suçunu itiraf ettiğini aktardı.

POSTACININ DİKKATİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Akıllara durgunluk veren olayda adamın yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin Euro ödeme almış olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Avusturya medyasına göre adam erkek kardeşine, annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini, çünkü annesinin kimseyi hatırlamadığını söyledi.

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